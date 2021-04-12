Роспотребнадзор искал нарушения на Красносельском комбинате

Роспотребнадзор искал нарушения на Красносельском комбинате
Фото: АО «КСП КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА»/ vk.com

Петербургский Роспотребнадзор проводил проверку работы комбината питания «КСП Красносельского района». По словам очевидцев, нарушения найти не смогли.

Один из очевидцев заметил, что в помещении работают сотрудники Роспотребнадзора. Проверка в комбинате длилась восемь часов.

«Специалисты Роспотребнадзора не смогли найти нарушения и в итоге был опечатан один конвектомат», — сообщил изданию «Сенсаций.Нет» источник знакомый с ситуацией.

По его словам, на комбинат питания могут оказывать давление из-за отказа участвовать в возможных коррупционных схемах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургском Управлении социального питания прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащем качестве питания школьников и антисанитарии на комбинате, где готовится еда для столовых. Официальная позиция Управления представлена в официальном сообществе социальной сети «Вконтакте».

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