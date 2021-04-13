В Петербурге задержали главу штаба Навального

В Петербурге задержали главу штаба Навального
Арест Ирины Фатьяновой. Фото: скрин https://t.me/teamnavalny_spb

Полицейские Северной столицы неожиданно нагрянули в штаб Алексея Навального. В результате чего арестовали его главу Ирину Фатьянову, сообщает официальный канал штаба в Telegram. Ирина Фатьянова сообщила общественности, что её обвинили в организации несогласованного митинга в поддержку Навального 31 января.

Причиной для обвинения стало видео, опубликованное в интернете 27 января. В тот день Ирина Фатьянова находилась в спецприемнике и была под административным арестом за «организацию» митинга 23 января.

Представители органов приходили в штаб в начале апреля. По заявлению Тимура Булатова полицейские Петербурга проверяли листовки на экстремизм. Весь тираж полиция изъяла на экспертизу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал о новых и грядущих реформах.

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