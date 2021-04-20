Что не поделили Ксения Бородина и Виктория Боня

В российском шоу-бизнесе – новый скандал. На этот раз черная кошка пробежала между телеведущими Ксенией Бородиной и Викторией Боней. Все началось с конфликта из-за перезапуска реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю». За ссорой последователи откровения и обвинения.

Новый «Дом-2»

Поклонники реалити-шоу уже выдохнули: несмотря на то, что проект закрыли на телеканале ТНТ, он продолжится. Его перезапускают на телеканале «Ю». Без изменений не обошлось. Певица и телеведущая Ольга Бузова все-таки решила уйти с проекта, которому посвятила последних 17 лет жизни. Место одной из ведущих стало свободным. Программу продолжат вести Ксения Бородина, Влад Кадони и Ольга Орлова, но руководство хочет пригласить и четвертого человека.

В апреле стало известно о том, что одним из кандидатов на роль ведущего была Виктория Боня. Впрочем, оказалось, что видеть рядом с собой ее не захотела Ксения Бородина. Та якобы заявила, что не будет вести с ней шоу.

Как и следовало ожидать, Виктория поспешила отреагировать. Она причислила Бородину к ряду людей, «которые не умеют радоваться за других». При этом Боня призналась: она не знает, чем успела насолить Бородиной.

«У нее бывают такие затмения: она то не общается, то отходит и начинает общаться», — заявила она на YouTube-шоу «Дада — НетНет».

Подлила масла в огонь

Конфликт звезд мог бы на этом и закончиться, но Виктория Боня подлила масла в огонь. Она заявила, что Бородина не смогла пережить успех Ольги Бузовой, которая от роли простой участницы проекта пришла к первым строчкам в музыкальных чартах и собрала многотысячную армию поклонников.

По словам Бони, Ксению Бородину якобы «выворачивало», когда у Бузовой начало все получаться.

«Есть успешные и востребованные люди, которые того же желают другим. А есть успешные и востребованные, у которых собственные внутренние комплексы. Им просто нужно признать это», — высказалась она.

Такое заявление, по всей видимости, имело отношение и к самой Виктории. Она была простой девушкой из Краснокаменска с населением в 50 тысяч человек. Боня смогла прославиться и сойтись с ирландским миллиардером. Сейчас она живет в Монако и воспитывает дочь от своего избранника.

Не первый конфликт

Стоит отметить, что, говоря про «затмения» у Бородиной, Боня забыла упомянуть ссору, которая произошла между телеведущими в прошлом году. Они устроили словесную перепалку на телепроекте, обсуждая пандемию коронавируса. Тогда Боня высказала мнение о том, что все ограничения и COVID-19 – мировой заговор. Такие предположения возмутили Бородину. Виктория решила в ответ заявить, что у Бородиной «уровень высказывания обусловлен уровнем развития».

По всей видимости, стоит ожидать, что конфликт телеведущих еще продолжится. Бородина еще не успела ответить Боне на заявления о зависти.