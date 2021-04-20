Стилист Влад Лисовец рассказал о двух внебрачных детях

Он отметил, что не собирается называть их пол и имена.

Российский стилист Влад Лисовец рассказал, что у него есть двое внебрачных детей. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Он отметил, что ему так «заявили». Лисовец не собирается называть имена и пол. Стилист рассказал, что встречался много лет назад с девушкой, которая в какой-то момент удивила его новостью о беременности. Он видел фотографии детей и не считает, что они похожи на него. При этом Лисовец мечтает о появлении наследников и считает, что сейчас готов посвятить кому-то свое время.

Стилист также добавил, что находится с мамой внебрачных детей в «прекрасных отношениях», хоть сначала у них и был конфликт. Напоминаем, что Лисовец в 48 лет ни разу не был в браке, о его детях до этого ничего не было известно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Андрей Григорьев-Апполонов выяснил, есть ли у него внебрачный ребенок.