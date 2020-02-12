Андрей Григорьев-Апполонов выяснил, есть ли у него внебрачный ребенок

Андрей Григорьев-Апполонов выяснил, есть ли у него внебрачный ребенок
У артиста нет внебрачного сына. Фото: https://www.instagram.com/apollonov_ag/

Певец сдал ДНК-тест, чтобы узнать правду.

Об этом стало известно 12 февраля. Правда о внебрачном сыне солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова всплыла на программе «Пусть говорят». Женщина по имени Леся Сазыкина рассказала, что у нее был многолетний роман со звездой, после которого и родился ребенок. Сам певец все слухи отрицал и даже согласился сдать ДНК-тест. Выяснилось, что отцом ребенка Андрей не является. Выдохнув, артист заявил, что намерен подать в суд из-за клеветы.

Он объяснил, что помнит Лесю – она преследовала его на Бали и не давала ему проходу. Григорьев-Апплолонов уверяет, что даже просил оградить себя от внимания ненормальной фанатки.

«Это же надо вообразить себе, что у нее сын от меня. Лучше бы в зеркало на себя посмотрела. Это насколько надо быть невменяемой, чтобы заявить на всю страну такое!»

— возмутился артист.

Ранее в gazetas.pb.ru сообщалось, что генетик предложил создать сервис для подбора пары по ДНК, но его жестко раскритиковали.

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