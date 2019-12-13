Генетик предложил создать сервис для подбора пары по ДНК, но его жестко раскритиковали

Черч, кроме этого, занимается попыткой воскрешения мамонта и работает над остановкой процесса старения. Фото: pixabay.com

Черч, кроме этого, занимается попыткой воскрешения мамонта и работает над остановкой процесса старения. Фото: pixabay.com

Американский ученый Джордж Черч поделился, что участвует в разработке нового сервиса онлайн-знакомств. Приложение будет подбирать партнера по ДНК.

Главная цель «ДНК-знакомств» — подобрать партнера таким образом, чтобы максимально снизить риск нежелательных или опасных врожденных заболеваний будущих детей пары. Однако эта новость вызвала резонанс в научном сообществе и резкую критику Чёрча со стороны коллег.

Гарвардского генетика обвинили в евгенике, то есть селекции человека. Подобные методы пропагандировали, в том числе, ученые нацистской Германии. Кроме того, коллеги генетика увидели в таком подходе признаки расизма. Они призвали интернет-пользователей не предоставлять данные о своей ДНК для проекта Чёрча.

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