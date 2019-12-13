Генетик предложил создать сервис для подбора пары по ДНК, но его жестко раскритиковали

Генетик предложил создать сервис для подбора пары по ДНК, но его жестко раскритиковали
Черч, кроме этого, занимается попыткой воскрешения мамонта и работает над остановкой процесса старения. Фото: pixabay.com

Американский ученый Джордж Черч поделился, что участвует в разработке нового сервиса онлайн-знакомств. Приложение будет подбирать партнера по ДНК.

Главная цель «ДНК-знакомств» — подобрать партнера таким образом, чтобы максимально снизить риск нежелательных или опасных врожденных заболеваний будущих детей пары. Однако эта новость вызвала резонанс в научном сообществе и резкую критику Чёрча со стороны коллег.

Гарвардского генетика обвинили в евгенике, то есть селекции человека. Подобные методы пропагандировали, в том числе, ученые нацистской Германии. Кроме того, коллеги генетика увидели в таком подходе признаки расизма. Они призвали интернет-пользователей не предоставлять данные о своей ДНК для проекта Чёрча.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем грозит переутомление на работе.

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