Ученые рассказали об опасности переутомления на работе

Ученые рассказали об опасности переутомления на работе
Основной причиной своей утомляемости участники назвали напряженность работы. Фото: pixabay

Ученые выяснили, что сотрудники, испытывающие частое переутомление на работе, подвержены риску развития многих заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

Специалисты проверили 1,7 тыс. человек. Они выяснили, что участники устают на работе более 24 часов в неделю. Такое самочувствие приводит к угрозе развития заболеваний органов зрения, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Как сообщает RT, основной причиной такого состояния участники назвали напряженную обстановку на работе. Выяснилось, что на переутомление также влияют эмоциональное напряжение, связанное с ответственностью, зрительное и умственное внимание. Оказалось, что сотрудники с показателем «сильной» усталости болеют чаще других.

Среди профессий с высоким риском профессионального утомления значатся врачи, медсестры, учителя, а также офисные работники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как побороть усталость. Медики рассказали несколько способов.

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