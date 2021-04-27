10 дней отдыха: куда сходить на майских праздниках в Петербурге

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал окопаться на дачах. Тем, кто не планирует выезжать за город на время длинных выходных, пора задуматься, как развлекать себя десять дней. Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

Праздник Весны и Труда

Напомним, что первомайского шествия в Северной столице в этом году не будет. Смольный принял решение отменить его из-за коронавирусных ограничений.

Несмотря на это, гости и жители города смогут найти, чем себя развлечь. С 1 по 3 мая в Юсуповском саду пройдет Фестиваль водных фонариков. Тысячи бумажных фонариков запустят по глади пруда.

В субботу, 1 мая, в общественном пространстве «Дом культуры» открывают выставку стрит-арт художников. Она проработает до 20 мая.

В Красном селе с 1 по 10 мая каждый день в парке «Стальной десант» будут действовать полевые лагеря, выставки техники и вооружения. Гостям обещают показательные выступления танков.

Концерт классической музыки с «первомайским налетом» дадут в Петрикирхе. Там готовят программу «Мир. Труд. Бах!».

2 мая: ледоколы и дроны

Несколько зрелищных событий ждут Петербург и в воскресенье, 2 мая. В городе собираются открыть туристических сезон. Прибытие гостей в Северную столицу отметят большим праздником. Он начнется с бесплатных экскурсий по городу, прогулок по рекам и каналам.

В первой половине дня пройдет традиционный Фестиваль ледоколов. В 12:00 стартует речной карнавал а в 14:00 уличные музыканты заиграют на Малой Садовой, Малой и Большой Конюшенных, Большой Морской, конечно же, на Дворцовой площади в других локациях.

В 14:30 на Неве вальс станцуют буксиры, а в 17:00 гидроциклисты исполнят фристайл на аквабайках. Вечером также запланировано гидрофлайшоу на Неве.

В 22:30 с пляжа Петропавловской крепости в небо взлетят сотни дронов — организаторы обещают горожанам незабываемое шоу.

Музыкальное 3 мае

После насыщенных выходных понедельник стоит провести спокойнее. 3 мая можно посвятить музыке. Горожан ждут в капелле на программу «Капелла — это». Слушатели смогут узнать об истоках музыкальной жизни России и многое другое.

Во дворце Белосельских-Белозерских проведут «Вечер в ритме Bossa nova». Программа состоит из произведений бразильских композиторов в стиле босса-нова и самба.

4 мая: отправляемся в Индию

Коронавирус лишил петербуржцев возможности путешествовать, но приблизиться к культуре Индии горожане смогут на базаре, который откроется в «Park Inn by Radisson Пулковская». Работать он будет до 12 мая. Посетителей обещают порадовать экзотикой восточных товаров и и атмосферой индийской культуры.

Тем, кому не по вкусу восток, предлагают зайти вечером в филармонию им. Шостаковича. Там дадут вечер камерной музыки.

5 мая: день театральных премьер

По меньшей мере, один день на майских праздниках можно посвятить театру. В среду, 5 мая, для жителей и гостей Петербурга подготовили несколько премьер. Театр им. Ленсовета даст «Бесприданницу» Дмитрия Луговкина и «Маму» Ильи Мощицкого.

Театр на Васильевском приготовил драму «Семью восемь», которую поставила Галина Зальцман.

6 мая: идем в кино

В четверг, 6 мая, «Дом кино» запланировал специальный показ фильма «Элемент преступления». Картина — дебютный триллер Ларса фон Триера, который был снят еще в 1984-м году. По задумке, фильм должен был открыть трилогию картин «Европа», куда позже вошли ленты «Эпидемия» и «Европа». В центре сюжета окажется британский детектив Фишер, которому предстоит расследовать серию жестоких убийство молодых девушек.

7 мая: любовь и танго

В пятницу, 7 мая, пространство «Ленинград Центр» покажет шоу «О любви не говори» с участием воздушных гимнастов. Организаторы готовят романтический, полный приключений спектакль.

В Планетарии №1 на набережной Обводного канала запланирован концерт Tango Future. Зрителей перенесут в район Буэнос-Айреса, Ла-Бока. Его обитатели живут в ритме танго. Музыкальный коллектив Triunfal Orquesta представит программу, которая отразит все этапы истории танго.

8 мая: джаз и рыцарские сезоны

Насыщенная программа ждет горожан и 8 мая. В этот день в Выборге дадут старт «Рыцарским сезонам» — это конно-рыцарское шоу по мотивам исторических турниров Средневековья.

В Петербурге на новой сцене Александринского театра квартет Евгения Пономарева представит премьеру альбома Clockwise.

Эрмитаж уже 8 мая даст старт программам, посвященных Дню победы. В Зимнем дворце откроется выставка «По разные стороны линии фронта», которая расскажет историю смертельного противостояния под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны.

День победы

В честь Победы зажгут факелы на Ростральных колоннах и дадут памятный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Во всех районах пройдут церемонии возложения цветов.

Главным событием станет парад на Дворцовой площади. Для участия в параде Победы петербургские власти пригласили 250 ветеранов. Самому старшему участнику — более 90 лет.

Акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса в этом году пройдет онлайн.

В программе празднования, опубликованной на сайте администрации Петербурга, отмечается, что День Победы завершится салютом у стен Петропавловской крепости.

Последний день «каникул»

В последний день длинных выходных горожанам предстоит набраться сил перед выходом на работу. Зарядиться хорошим настроением предлагают на выставке «Хроники мультреализма» в выборгском центре современного искусства. Свои работы представят Вася Ложкин, Николай Копейкин и другие «Колдовские художники».