Стас Пьеха признался, что был наркозависимым

Стас Пьеха признался, что был наркозависимым
Станислав Пьеха рассказал о наркозависимости. Фото: wolfieha/ Instagram

В какой-то момент артист закрылся в туалете и просидел там две недели.

Певец Стас Пьеха рассказал, что однажды испытывал серьезные проблемы с наркотиками. Он поделился подробностями в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Артист отметил, что стал зависимым примерно шесть лет назад. Был период, когда Пьеха на протяжении двух недель не выходил из туалета. Там у него были наркотические вещества и ноутбук. Певец переписывался с девушками, которые присылали ему обнаженные фотографии. При этом артист избегал общения с супругой и выходил из укрытия только по ночам.

«Зависимость не имеет никаких таблеток. Она выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощренных формах и убивает людей даже без наркотиков»,

— предупредил артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рейд по барам Петербурга вывел полицию на наркотики и «веселящий» газ.

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