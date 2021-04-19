Рейд по барам Петербурга вывел полицию на наркотики и «веселящий» газ

В нескольких барах, в том числе на Лиговском и Конногвардейском, были найдены "сбросы" и тайники с наркотиками. Фото: ГУ МВД по СПб

В нескольких барах, в том числе на Лиговском и Конногвардейском, были найдены "сбросы" и тайники с наркотиками. Фото: ГУ МВД по СПб

В минувшие выходные сотрудники полиции провели рейды в ночных клубах и барах в центре Петербурга. За два дня правоохранители посетили сразу 30 заведений.

По информации городского управления МВД, в ходе рейда стражи порядка искали нелегальную торговлю, незаконный оборот наркотиков и нарушения общественного порядка. В нескольких барах, в том числе на Лиговском и Конногвардейском, были найдены «сбросы» и тайники с наркотиками.

Множество нарушений было выявлено в сфере реализации алкоголя. В двух барах на Думской полиция изъяла «левый» алкоголь и несколько баллонов с «веселящим» газом, оборот которого с недавних пор запрещен.

По всем случаям на владельцев заведений составлены административные протоколы. Всего за выходные в полицию были доставлены более 70 человек, их привлекли к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который мог рубить топором остановку.