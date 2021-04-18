В Петербурге задержали мужчину, который мог рубить топором остановку

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 апреля, задержали мужчину, подозреваемого в крушении остановки. Он разгромил ее при помощи топора, о чем сообщили в пресс-службе МВД по городу и Ленинградской области.

На агрессивного мужчину в Выборгском районе обратили внимание горожане. Она обратились в полицию с просьбой утихомирить человека, который рубит топором остановку. Он разбил рекламные щиты и стеклянные опоры остановки. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время выясняются мотивы его противоправных действий»,

— сказано в сообщении.

Так решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мать, которая могла ранить ножом девятилетнего сына.