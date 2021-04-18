В Петербурге задержали мать, которая могла ранить ножом девятилетнего сына

У подозреваемой может быть наркотическая зависимость.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 апреля, задержали женщину, которая могла ранить ножом девятилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось во Фрунзенском районе в одном из квартир. Там поссорились 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Первую не устраивало то, что вторая не может прекратить принимать наркотические вещества. В ходе словесной перепалки началась драка – чтобы остановить ее, отчаявшаяся женщина выбежала к соседям за помощью. Когда она вернулась, то обнаружила, что 28-летняя дочь держит в руках нож, а внук истекает кровью.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков. Жизни мальчика ничего не угрожает, а его мать доставили на медосвидетельствование для установления наличия наркотического опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер вонзил нож в соседку по «коммуналке» после ссоры на Металлистов.