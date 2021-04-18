Пенсионер вонзил нож в соседку по «коммуналке» после ссоры на Метталистов

Пенсионер вонзил нож в соседку по &#171;коммуналке&#187; после ссоры на Метталистов
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге задержали пенсионера, ранившего ножом женщину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в субботу, 17 апреля, у дома №99 по проспекту Металлистов. Около 16:30 в отдел полиции поступило сообщение по коммунальной квартире. 70-летний мужчина ножом ударил в живот свою 52-летнюю соседку.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали пенсионера на месте происшествия. Женщина госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе брат с ножом пошёл против брата. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки, ранением печени в тяжелом состоянии.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб


 

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