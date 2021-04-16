В Кировском районе брат с ножом пошёл против брата

Брат с ранением печени в тяжелом состоянии госпитализирован. Фото: Google.Maps

Брат с ранением печени в тяжелом состоянии госпитализирован. Фото: Google.Maps

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в д. 31 по проспекту Большевиков.

По горячим следам задержали мужчину 1985 года рождения, который в ссоре, возникшей в ходе выпивки, ударил ножом в живот своему брату 1981 года рождения, который с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки, ранением печени в тяжелом состоянии госпитализирован.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, возбуждено уголовное дело по п. «з», ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ, помещен в изолятор временного содержания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семилетняя девочка отравилась наркотиками, съев конфету из детского сада. Девочка попала в больницу из своей квартиры на Софийской улице. Медики поставили ей диагноз острое пероральное отравление наркотиками.