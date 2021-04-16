Семилетняя девочка отравилась наркотиками, съев конфету из детского сада

Семилетняя девочка отравилась наркотиками, съев конфету из детского сада
Девочку госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Во Фрунзенском районе бригада скорой помощи доставила в детскую больницу семилетнюю девочку с тяжелым отравлением наркотиками.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем полиция получила от детской больницы информацию о госпитализации ребенка. Девочка была попала в больницу из своей квартиры на Софийской улице. Медики поставили ей диагноз острое пероральное отравление наркотиками. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи. Она находится в тяжелом состоянии.

Полицейские выяснили, что незадолго до этого девочка съела конфету, которую ей дали в детском саду. Также установлено, что семья ребенка полная, на профилактическом учете не состоит.

Проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе жилого дома мальчик на самокате угодил под колеса легковушки.

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