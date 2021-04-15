Во дворе жилого дома мальчик на самокате угодил под колеса легковушки

Во дворе жилого дома мальчик на самокате угодил под колеса легковушки
Мальчик на самокате попал в ДТП. Фото: Pixabay

В Петербурге в жилом районе Ржевка-Пороховые произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом сообщает «78 канал».

Во дворе Северной столицы по Индустриальному проспекту машина сбила ребенка.

На видео заметно, как 11-летний мальчик мчался на электрическом самокате во дворе, затем соскочил на транспорте с поребрика и тут же угодил под колеса проезжающей мимо машины.

Сообщается, что в результате ДТП мальчика пришлось госпитализировать. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

Выяснилось, что по факту данной аварии начали проводить проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Под колеса легкового автомобиля попал ребенок на самокате.

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