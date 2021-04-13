Автомобилист сбил ребенка на самокате во Фрунзенском районе

Автомобилист сбил ребенка на самокате во Фрунзенском районе
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса легкового авто попал ребенок на самокате.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 12 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Автомобиль сбил мальчика на самокате», — написал автор записи, отметив, что ребенок пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

По словам очевидцев, ребенок серьёзно не пострадал: на записи он плачет, но стоит на ногах, а вот самокат остался под машиной. Другие подробности выясняются.

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