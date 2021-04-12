На трассе «Нарва» водитель «Волги» разбился в аварии с двумя грузовиками

Сегодня утром на федеральной трассе «Нарва» произошло серьезное массовое ДТП с грузовиками, в котором погиб один человек.

Все случилось на 66-м километре автодороги рядом с деревней Каськово в Волосовском районе. Автомобиль «Волга» вылетел на встречку, где врезался в фуру. Отечественную машину отбросило обратно на свою полосу, где в него врезался другой грузовик.

Один из грузовиков перевернуло. За рулем легковушки сидел 74-летний мужчина, он не выжил, пишет 47news. О других пострадавших не сообщается.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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