На трассе «Нарва» водитель «Волги» разбился в аварии с двумя грузовиками

На трассе &#171;Нарва&#187; водитель &#171;Волги&#187; разбился в аварии с двумя грузовиками
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня утром на федеральной трассе «Нарва» произошло серьезное массовое ДТП с грузовиками, в котором погиб один человек.

Все случилось на 66-м километре автодороги рядом с деревней Каськово в Волосовском районе. Автомобиль «Волга» вылетел на встречку, где врезался в фуру. Отечественную машину отбросило обратно на свою полосу, где в него врезался другой грузовик.

Один из грузовиков перевернуло. За рулем легковушки сидел 74-летний мужчина, он не выжил, пишет 47news. О других пострадавших не сообщается.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у клуба Money Honey в центре Петербурга ночью произошла массовая драка. Прибывшая полиция узнала, что конфликт произошел между киргизами и уроженцами Республики Тыва.

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