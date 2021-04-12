У клуба Money Honey в центре Петербурга ночью произошла массовая драка

У клуба Money Honey в центре Петербурга ночью произошла массовая драка
У клуба Money Honey в центре Петербурга ночью произошла массовая драка. Фото: pixabay.com

13 человек полиция задержала центре Петербурга. Массовая драка с иностранцами случилась утром на Садовой улице. Прохожие позвонили в 112 и сообщили о массовой драк.

Около половины пятого утра 12 апреля в полицию поступило сообщение о том, что у клуба на Садовой, 28, дерутся мужчины, сообщает «Фонтанка». У них есть ножи.

Прибывшая полиция узнала, что конфликт произошел между киргизами и уроженцами Республики Тыва. В больницы отвезли четверых: у всех у них были выявлены колото-резанные раны.

Также полицейские задержали 13 человек, их увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция накрыла покерный клуб в центре Петербурга. Полиция нашла подпольное игорное заведение в доме №9 по улице Степана Разина. Организаторы клуба приглашали на игры только «проверенных» участников.

массовая драка новости СПб пострадавшие санкт-петербург Центральный район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дольщикам с Васильевского острова выплатили 5 млн рублей за нарушенные ...
У клуба Money Honey в центре Петербурга ночью произошла массовая драка
В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов
Житель Парголово, выращивавший коноплю в частном доме, заключен под стражу
Обследование на коронавирус за сутки прошли более 11 тысяч петербуржцев
Полиция накрыла покерный клуб в центре Петербурга
Полсотни летчиков и штурманов ищут работу по всей России с начала года
На Будапештской мужчина ударил ножом соседа в живот