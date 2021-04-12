У клуба Money Honey в центре Петербурга ночью произошла массовая драка

13 человек полиция задержала центре Петербурга. Массовая драка с иностранцами случилась утром на Садовой улице. Прохожие позвонили в 112 и сообщили о массовой драк.

Около половины пятого утра 12 апреля в полицию поступило сообщение о том, что у клуба на Садовой, 28, дерутся мужчины, сообщает «Фонтанка». У них есть ножи.

Прибывшая полиция узнала, что конфликт произошел между киргизами и уроженцами Республики Тыва. В больницы отвезли четверых: у всех у них были выявлены колото-резанные раны.

Также полицейские задержали 13 человек, их увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.