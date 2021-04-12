Полиция накрыла покерный клуб в центре Петербурга

Сотрудники экономической полиции ликвидировали подпольный покерный клуб «закрытого» типа в Адмиралтейском районе.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, полиция нашла подпольное игорное заведение в доме №9 по улице Степана Разина. Организаторы клуба приглашали на игры только «проверенных» участников. Им сообщали о предстоящих играх в закрытом чате в одном из мессенджеров. Рекламировали круб посредством «сарафанного» радио и в соцсетях.

Внутри полицейские нашли несколько покерных столов, чемоданы с фишками, игральные карты и электронный терминал для оплаты. На момент облавы там находились 18 игроков.

Задержаны шестеро участников противоправной деятельности: это мужчины и женщины в возрасте от 25 до 42 лет. Клуб организовал 30-летний мужчина из Оренбургской области с судимостью за плечами за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело. Полиция не исключает, что у злоумышленников были другие точки, где они проводили азартные игры.

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