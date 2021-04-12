Полицейские искали бомбу в квартире на Стародеревенской

Петербургская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в Приморском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 11 апреля на электронную почту городского управления ФСБ поступило сообщение о том, что некие террористы «заминировали» квартиру в доме №26 по Стародеревенской улице.

«Прошу Вас, рассмотрите мое заявление как можно скорее! Это не шутка!» — говорилось в сообщении.

Прибывшие на место полицейские установили, что в этой квартире проживает 21-летняя девушка из Новосибирской области. Квартиру проверили, но никаких подозрительных предметов не нашли.

Эвакуацию решили не проводить. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец довел до истерики телефонного мошенника.