Петербуржец довел до истерики телефонного мошенника

С жителем Санкт-Петербурга говорили «сотрудник полиции, менеджер в банке и старший специалист». Все трое оказались мошенники. Им не удалось обмануть мужчину.

Первый позвонил полковнику в отставке «сотрудник полиции». Он рассказал о каком-то «деле», которое начал Центробанк по статье «Мошенничество».

Полицейский отметил, что на завтра петербуржца ждут для дачи показаний, сообщает «47News». Он рассказал, что 120 тысяч клиентов разных банков пострадали от действий мошенников. Потом «полицейский перенаправил полковника в Сбербанк. Затем «менеджер банка» спросил, не терял ли и не передавал ли полковник данные своей карты.

Менеджер уточнил информацию по последним операциям с картой и другие операции. Затем переключили и на следующего «специалиста». Третий мошенник рассказал о случайном переводе какому-то человеку. Старший специалист предложил экстренно перевыпустить карту и сходить к банкомату, чтобы снять деньги

Полковник не захотел идти в банк. Специалист стал настаивать. Он пожаловался собеседнику на плохое самочувствие и усталость. Однако это тоже ему не помогло. Бывший полковник не поймался на удочку мошенников.

После неудачной попытки специалист закончил разговор и оставил полковника в покое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали мужчину, устроившего стрельбу по дороге на свадьбу.