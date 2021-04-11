В Петербурге арестовали мужчину, устроившего стрельбу по дороге на свадьбу

Выстрелы в воздух во время следования свадебного кортежа по Петербургу привели одного из участников торжества к аресту.

В воскресенье, 11 апреля, Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление в отношении Шаига Хуррам оглы Мамедова, его заключат под стражу на два месяца.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, суд избрал меру пресечения для 34-летнего приезжего, работающего гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета.

По версии следствия около пяти часов вечера 9 апреля Мамедов ехал в своей машине по улице Летчика Лихолетова. Он заранее договорился с товарищами о том, что будет стрелять. Так мужчина произвел не менее 8 выстрелов, чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уроженца закавказского государства заключат под стражу до 8 июня этого года.