Не долго музыка играла: мужчину, стрелявшего на свадьбе в воздух, заключили под стражу на два месяца

Не долго музыка играла: мужчину, стрелявшего на свадьбе в воздух, заключили под стражу на два месяца
Празднование торжества закончилось двумя месяцами тюрьмы. Фото: ГУ МВД по СПб

Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление в отношении Шаига Хуррам оглы Мамедова, его заключат под стражу на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд избрал меру пресечения для 34-летнего приезжего, работающего гендиректором строительной компании, который на праздновании свадьбы был задержан, так как он решил пострелять в воздух из автомобиля.

По версии следствия около пяти часов вечера 9 апреля Мамедов ехал в своей машине по улице Летчика Лихолетова. Он заранее договорился с товарищами о том, что будет стрелять. Так мужчина произвел не менее 8 выстрелов, чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу.

Таким образом уроженца закавказского государства заключат под стражу до 8 июня этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток, который принес пистолет в школу, поделился своей версией случившегося.

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