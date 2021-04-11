Подросток, который принес пистолет в школу, поделился своей версией случившегося

16-летний парень объяснил, что он просто показывал одноклассникам пневматический пистолет, однако не стрелял из него. Об этом сообщает 78.ru.

Напомним, что ранее сообщалось, как один из учеников петербургской школы принес на территорию учреждения на улице Орджоникидзе пневматический пистолет. Так 16-летний школьник в раздевалке несколько раз выстрелил из оружия в сторону находившихся там учеников.

Юноша, который принес 10 апреля в школу пневматический пистолет заявил, что вовсе не стрелял из него.

Молодой человек рассказал, что одноклассники хотели посмотреть на пистолет. Тогда подросток первый и последний раз за день достал показать оружие.

По словам парня, пистолет он взял в гараже у своей матери. Его он хотел продать на «Авито», при том покупатель уже был найден.

Подросток добавил, что случай с травматическим оружием предварял инцидент с учителем физкультуры.

Парень объяснил, что до урока попросил преподавателя освободить его от одного занятия, так как он набил татуировку. Тогда, по словам, юноши учитель схватил его за шиворот, приблизил к себе и заявил, что не разрешает пропускать урок. На это молодой человек ответил, что у него все равно нет формы. После этого физрук ударил своей головой мальчика в висок, что он чуть не упал.

Стоит отметить, что в школе парня характеризуют как вполне адекватного ученика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил о том, что необходимо понять все обстоятельства произошедшего трёх недавних инцидентов с участием несовершеннолетних в Петербурге и Ленинградской области.