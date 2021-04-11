Председатель СК Бастрыкин заинтересовался тремя инцидентами в Петербурге, связанными с несовершеннолетними

Бастрыкин поручил разобраться в трёх инцидентах с несовершеннолетними в Петербурге и Ленобласти. Фото: СУ СК РФ

Бастрыкин поручил разобраться в трёх инцидентах с несовершеннолетними в Петербурге и Ленобласти. Фото: СУ СК РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил о том, что необходимо понять все обстоятельства произошедшего трёх недавних инцидентов с участием несовершеннолетних в Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Первый случай касается инцидента в Волхове. Когда в состоянии алкогольного опьянения молодые люди избили, обстреляли из травматического пистолета, облили стеклоочистителем и подожгли 17-летнего студента колледжа.

Второе же происшествие связано с тем, что один из учеников петербургской школы принес на территорию учреждения на улице Орджоникидзе пневматический пистолет. Так 16-летний школьник в раздевалке несколько раз выстрелил из оружия в сторону находившихся там учеников.

Третье же происшествие относится к 15-летнему подростку, который ворвался в квартиру своей знакомой в одном из домов на улице Кузнецова в Северной столице. Отец последней работает охранником. Молодой человек применил физическую силу к 14-летней девочке и украл три пневматических пистолета, а также муляж гранаты, после чего угрожая похищенным пистолетом, потребовал у нее сумку для переноса похищенного и, получив ее, с места происшествия скрылся.

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