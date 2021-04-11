На Гражданском проспекте с погоней задержали мигранта без прав

Погоня произошла в ночь на 10 апреля. Фото: Дорожный инспектор

Погоня произошла в ночь на 10 апреля. Фото: Дорожный инспектор

В Калининском районе Петербурга сотрудники ДПС поймали мигранта без прав.

Инцидент произошел в ночь на 10 апреля. Мужчина пытался скрыться во дворах на Гражданском проспекте, выключив фары.

В итоге его поймали. Задержанным оказался гражданин Узбекистана 1987 года рождения.

«Летел жестко, хорошо, что на перекрестках без ДТП обошлось», — сообщили в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте».

У нарушителя также не оказалось страховки. Кроме того, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора свет. В итоге будет составлен материал о нежелательности нахождения этого гражданина на территории РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии приезжала скорая помощь.