К месту ДТП на Подвойского приезжала скорая помощь

К месту ДТП на Подвойского приезжала скорая помощь
В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии приезжала скорая помощь.

Дорожный инцидент случился сегодня, 6 января, у дома №14 на улице Подвойского. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что у одной из легковушек сильно повреждена боковая часть. Детали столкновения транспортных средств не приводятся. Информация о состоянии водителей выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте сбили пешехода-нарушителя.

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