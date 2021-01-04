На Московском проспекте сбили пешехода-нарушителя

На Московском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. Выясняются обстоятельства дорожного инцидента.

Наезд случился сегодня утром, 4 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, горожанин пересекал дорожную часть вне зоны пешеходного перехода.

«Признаки жизни подавал», — написал автор записи.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пискаревском проспекте сбили пешехода. Пострадавшего госпитализировали.