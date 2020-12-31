На Пискаревском проспекте ночью сбили перебегающего дорогу пешехода

На Пискаревском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавшего госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел сегодня ночью, 31 декабря. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора записи, пешеход перебегал дорогу. Судя по кадрам, все произошло вне зоны пешеходного перехода. Медики осмотрели пострадавшего, после чего его госпитализировали.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка разбилась о столб на Тихорецком проспекте. В результате аварии обошлось без пострадавших.