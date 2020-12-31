Легковушка разбилась о столб на Тихорецком проспекте

На Тихорецком проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина на высокой скорости врезалась в столб.

Дорожный инцидент произошел в ночь на четверг, 31 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что передняя часть транспортного средства превратилась в груду металла, сработали подушки безопасности. В комментариях к записи пользователи предположили, что к таким последствиям могла привести высокая скорость машины.

По данным портала 78.ru, в результате аварии обошлось без пострадавших. Причины аварии предстоит определить специалистам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петроградке эвакуатор уронил машину и «протащил» её по асфальту.