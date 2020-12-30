На Петроградке эвакуатор уронил машину и «протащил» её по асфальту

В среду, 30 декабря, на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и Пионерской улицы произошел дорожный инцидент с участием эвакуатора.

Около двух часов дня, проезжая по Пионерской улице, эвакуатор «потерял» свой груз — легковой автомобиль, который, возможно, везли на штрафстоянку, съехал прямо на проезжую часть. После этого еще несколько метров эвакуатор «тащил» машину по асфальту.

Видеозаписью с места происшествия поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Комментаторы предположили, что причиной инцидента стали не пристегнутые должным образом колеса легковушки. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 29 декабря, на Красносельском шоссе произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.