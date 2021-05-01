Что нельзя делать на Пасху

Что нельзя делать на Пасху
Нельзя устраивать поминки. Поскольку праздник посвящен жизни. Фото: vk.com/annenkirche

Нельзя сегодня работать по дому. Имеется в виду убираться. Не надо готовить Пасхальные блюда. Всё уже должно быть готово. Запрещено ругаться и произносить плохие и злые слова. Запрещено злоупотреблять алкоголем. Пост окончен, выпить можно. Однако, нужно знать меру и не злоупотреблять.

Нельзя стелить грязную или рваную скатерть. Она должна быть чистой и праздничной, сообщает «Весь Искитим». Запрещено венчаться. Весь этот день должен быть посвящен Воскресению Христову. Нельзя устраивать поминки. Поскольку праздник посвящен жизни. Запрещено ходить на кладбище.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что священник объяснил значение пасхальной пищи. Верующие едят куличи, творожные пасхи на Пасху, но это не обязательно, считает иеромонах Феодорит. Вместо пасхи можно купить обычную твороженную массу.

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