Священник объяснил значение пасхальной пищи

Священник объяснил значение пасхальной пищи
Христиане едят куличи, творожные пасхи на Пасху, но это не обязательно, считает иеромонах Феодорит. Фото: Pixabay

Традиционные пасхальные блюда — это крашеные яйца, куличи и пасхи

Обязательно в Бога верить, причащаться и исповедоваться, быть крещеным — вот это обязательно, сообщает иеромонах Феодорит (Сенчуков) РИА «Новости». Он также считает, что пища не приближает нас к Богу. Это люди едят как символическую пищу, яйца, например, потому что они означают «начало жизни».

«Верующие едят куличи, творожные пасхи на Пасху, но это не обязательно, считает иеромонах Феодорит. Вместо пасхи можно купить обычную твороженную массу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Православные христиане отмечают Пасху. Пасха – главный православный праздник . Пасха означает конец Великого поста. На Пасху в православных храмах проводятся праздничные богослужения. Так сегодня президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя. С торжественной речью выступил патриарх Кирилл.
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