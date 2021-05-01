Священник объяснил значение пасхальной пищи

Традиционные пасхальные блюда — это крашеные яйца, куличи и пасхи

Обязательно в Бога верить, причащаться и исповедоваться, быть крещеным — вот это обязательно, сообщает иеромонах Феодорит (Сенчуков) РИА «Новости». Он также считает, что пища не приближает нас к Богу. Это люди едят как символическую пищу, яйца, например, потому что они означают «начало жизни».

«Верующие едят куличи, творожные пасхи на Пасху, но это не обязательно, считает иеромонах Феодорит. Вместо пасхи можно купить обычную твороженную массу.