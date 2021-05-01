Православные христиане отмечают Пасху

Сегодня православные христиане во всем мире, в том числе в Санкт-Петербурге, отмечают Светлое Христово Воскресение или же Пасху.

Пасха – главный православный праздник . Пасха означает конец Великого поста.

На Пасху в православных храмах проводятся праздничные богослужения. Так сегодня президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя. С торжественной речью выступил патриарх Кирилл. Он отметил, что в этом году Пасха особенная.

В Санкт-Петербурге в Казанском соборе началось праздничное богослужение. Ранее в Пулково приземлился Благодатный огонь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Вновь президент России встречает Пасху в этом храме в Москве. Два года назад он был здесь вместе Дмитрием Медведевым и его женой.