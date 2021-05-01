Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
Вновь президент России встречает Пасху в этом храме в Москве, сообщает РИА «Новости».
Два года назад он был здесь вместе Дмитрием Медведевым и его женой, а в 2020 году Путин в этот день не посещал службу в Пасхальную ночь.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым. Патриарх Кирилл поздравил православных со светлым праздником Пасхи. В своей речи он сообщил, что Пасха в этом году – необычная. Особенная она потому, что есть надежда на то, что коронавирус пройдёт мимо и покинет мир навсегда.