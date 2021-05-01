Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

Патриарх Кирилл поздравил православных со светлым праздником Пасхи. В своей речи он сообщил, что Пасха в этом году – необычная. Особенная она потому, что есть надежда на то, что коронавирус пройдёт мимо и покинет мир навсегда.

Патриарх Кирилл призвал православных верующих стать добрее и внимательнее друг к другу, сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как определяется дата Пасхи. Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунному календарю. Согласно решению первого Вселенского собора Христианских церквей Пасха должна отмечаться после иудейской — в ближайшее воскресенье после первого полнолуния. При этом если полнолуние выпадает на субботу или воскресенье, то празднуется в следующее воскресенье. Так у Пасхи нет постоянной даты. Как правило в России её отмечают между 4 апреля и 8 мая.