Как определяется дата Пасхи

Как правило в России её отмечают между 4 апреля и 8 мая. Фото: Balthoto/Павел Долганов

Как правило в России её отмечают между 4 апреля и 8 мая. Фото: Balthoto/Павел Долганов

Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунному календарю. Согласно решению первого Вселенского собора Христианских церквей Пасха должна отмечаться после иудейской — в ближайшее воскресенье после первого полнолуния.

При этом если полнолуние выпадает на субботу или воскресенье, то празднуется в следующее воскресенье. Так у Пасхи нет постоянной даты. Как правило в России её отмечают между 4 апреля и 8 мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолёт с благодатным огнём прибыл в Пулково.Сначала священный артефакт доставили из Иерусалима в Москву. Оттуда он отправился в Северную столицу. Затем благодатный огонь приземлился в аэропорту Пулково в первый майский день в 23:15. Это очень важное и значимое событие. Благодатный огонь будет раздаваться возле аэропорта. Там огромное количество машин.