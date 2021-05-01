Самолёт с благодатным огнём прибыл в Пулково

Самолёт с благодатным огнём прибыл в Пулково.

Сначала священный артефакт доставили из Иерусалима в Москву. Оттуда он отправился в Северную столицу. Затем благодатный огонь приземлился в аэропорту Пулково в первый майский день в 23:15.

«Это, конечно, очень интересно, да. Это событие — очень важное и значимое событие. Благодатный огонь будет раздаваться возле аэропорта. Там тоже огромное количество машин. Я хочу поблагодарить коллег, которые также подключились к тому, чтобы благодатный огонь был доставлен сегодня в районы Ленинградской области » — сообщает депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев.

Благодатный огонь — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, откуда взялось название Пасхи.