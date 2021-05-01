Откуда взялось название Пасхи

2 мая православные в стране отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Это — главный праздник христиан. О нём говорится во всех четырех Евангелиях.

Многие задаются вопросом, почему же Пасха так называется. Ответ прост. Праздник так называется от слова «пасах». Если перевести это с иврита слово будет значить «миновать», «пройти мимо». В православии слово приобрело смысл — «прехождение от смерти к жизни».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Покрас Лампас и другие художники раскрасили гигантские пасхальные яйца в Петербурге. К Пасхе петербургские художники вместе с Музеем Фаберже подготовили сюрприз Северной столице — 5 больших расписанных яиц. В майские каникулы они появятся в разных местах города на Неве. Среди авторов работ сам Покрас Лампас. Он закончит своё яйцо в пасхальную ночь.