Покрас Лампас и другие художники раскрасили гигантские пасхальные яйца в Петербурге

Уже завтра петербуржцы и гости города смогут «собрать» все пять яиц и выложить их с хештегом #впоискахкурочки. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Уже завтра петербуржцы и гости города смогут «собрать» все пять яиц и выложить их с хештегом #впоискахкурочки. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

К Пасхе петербургские художники вместе с Музеем Фаберже подготовили сюрприз Северной столице — 5 больших расписанных яиц. В майские каникулы они появятся в разных местах города на Неве.

Среди авторов работ сам Покрас Лампас. Он закончит своё яйцо в пасхальную ночь. Известно, что каллиграфия яйца обедняет мотивы письменности разных культур, сообщает «Петербургский дневник».

Светлана Бойко победила в конкурсе. Она нарисовала яйцо и опубликовала его «ВКонтакте» с хештегом #vktalents_faberge. Более тысячи людей приняли участие в этом конкурсе.

Уже завтра петербуржцы и гости города смогут «собрать» все пять яиц и выложить их с хештегом #впоискахкурочки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дворцовый мост в Петербурге украсит праздничная подсветка в дни майских праздников. 1 мая мост будет в оранжевых и зеленых цветах.