Дворцовый мост в Петербурге украсит праздничная подсветка в дни майских праздников

Дворцовый мост в Петербурге украсит праздничная подсветка в дни майских праздников
1 мая мост будет в оранжевых и зеленых цветах. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Дворцовый мост в Северной столице 1 мая и в День Победы украсит праздничная подсветка, сообщает пресс-служба городского учреждения «Ленсвет».

1 мая мост будет в оранжевых и зеленых цветах. Увидеть её петербуржцы смогут 1 мая с половины десятого вечера. 9 мая подсветка Дворцового будет в триколоре флага России с десяти часов вечера.

В подсветке моста применяются 600 светодиодных лампочек. Праздничную подсветку включают специалисты «Ленсвета» дистанционно из диспетчерской.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как может выглядеть транспортный узел на Старой Деревне. Подземный транспортно-пересадочный узел создадут на месте нынешней платформы Старая Деревня. В Северной столице железную дорогу хотят заглубить от Новой Деревни до ЗСД. Проектирование по заказу РЖД должен сделать «Проектный институт № 1».

дворцовый мост день весны и труда день победы майские праздники новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Покрас Лампас и другие художники раскрасили гигантские пасхальные яйца в ...
В Zara на Невском проспекте в Петербурге на сотрудника напали с ножом
Дворцовый мост в Петербурге украсит праздничная подсветка в дни майских ...
В Кировском районе произошло смертельное ДТП
Дженнифер Лопес заподозрили в воссоединении с бывшим женихом Беном Аффлеком
В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится ЕС
Российская вакцина спасла одну европейскую страну от коронавируса
Стало известно, как может выглядеть транспортный узел на Старой Деревне