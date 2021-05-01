Дворцовый мост в Петербурге украсит праздничная подсветка в дни майских праздников

Дворцовый мост в Северной столице 1 мая и в День Победы украсит праздничная подсветка, сообщает пресс-служба городского учреждения «Ленсвет».

1 мая мост будет в оранжевых и зеленых цветах. Увидеть её петербуржцы смогут 1 мая с половины десятого вечера. 9 мая подсветка Дворцового будет в триколоре флага России с десяти часов вечера.

В подсветке моста применяются 600 светодиодных лампочек. Праздничную подсветку включают специалисты «Ленсвета» дистанционно из диспетчерской.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как может выглядеть транспортный узел на Старой Деревне. Подземный транспортно-пересадочный узел создадут на месте нынешней платформы Старая Деревня. В Северной столице железную дорогу хотят заглубить от Новой Деревни до ЗСД. Проектирование по заказу РЖД должен сделать «Проектный институт № 1».