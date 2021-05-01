Стало известно, как может выглядеть транспортный узел на Старой Деревне

Стало известно, как может выглядеть транспортный узел на Старой Деревне
Проектирование по заказу РЖД должен сделать «Проектный институт № 1». Фото: скрин "ИГЗТИ"

Подземный транспортно-пересадочный узел создадут на месте нынешней платформы Старая Деревня.

В Северной столице железную дорогу хотят заглубить от Новой Деревни до ЗСД. Проектирование по заказу РЖД должен сделать «Проектный институт № 1», сообщает «Деловой Петербург».

В группе «ИГЗТИ» разместили «рендер будущего ТПУ». По новому узлу будут ездить «Ласточки». Рядом построят новые здания.

Там, где сейчас рельсы, будет площадь, которая протянется вдоль фондохранилища Эрмитажа. Там будет парк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала года проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал на 7,8 процента. Объем перевозок пассажиров в городе на Неве уменьшился. Объем перевозок уменьшился и в регионе. И там, и там разница в 20% с разницей в аналогичный период прошлого года.

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