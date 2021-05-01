С начала года проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал на 7,8 процента

С начала года проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал на 7,8 процента
Объем перевозок пассажиров в городе на Неве уменьшился. Фото: пресс-служба Транспортной концессионной компании

В Северной столице с начала года проезд в общественном транспорте повысился. Цены стали больше на почти на 8%, сообщили в пресс-службе Петростата.

Расчеты делались с января по март. Подорожали поездки в Ленобласти на 2%.

Объем перевозок пассажиров в городе на Неве уменьшился. Объем перевозок уменьшился и в регионе. И там, и там разница в 20% с разницей в аналогичный период прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 1 мая вывесили сербский флаг вместо российского триколора. Перед майскими праздниками на фасаде Университета путей сообщения в Северной столице появились 3 флага. С флагом России случилась неудача. Кто-то перепутал его и поставил Сербский флаг .Сейчас праздники, университет не работают, возможно сербский флаг так и провесит до 10 мая. Ошибку заметили и отдыхающие иностранцы.

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