С начала года проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал на 7,8 процента

В Северной столице с начала года проезд в общественном транспорте повысился. Цены стали больше на почти на 8%, сообщили в пресс-службе Петростата.

Расчеты делались с января по март. Подорожали поездки в Ленобласти на 2%.

Объем перевозок пассажиров в городе на Неве уменьшился. Объем перевозок уменьшился и в регионе. И там, и там разница в 20% с разницей в аналогичный период прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 1 мая вывесили сербский флаг вместо российского триколора. Перед майскими праздниками на фасаде Университета путей сообщения в Северной столице появились 3 флага. С флагом России случилась неудача. Кто-то перепутал его и поставил Сербский флаг .Сейчас праздники, университет не работают, возможно сербский флаг так и провесит до 10 мая. Ошибку заметили и отдыхающие иностранцы.