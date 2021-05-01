В Петербурге на 1 мая вывесили сербский флаг вместо российского триколора

В Петербурге на 1 мая вывесили сербский флаг вместо российского триколора
Ошибку заметили и отдыхающие иностранцы. Фото: Pixabay

Перед майскими праздниками на фасаде Университета путей сообщения в Северной столице появились 3 флага. С флагом России случилась неудача. Кто-то перепутал его и поставил Сербский флаг .

Оплошность заметил пассажир такси, сообщает «Фонтанка». Сейчас праздники, университет не работают, возможно сербский флаг так и провесит до 10 мая. Ошибку заметили и отдыхающие иностранцы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарплаты петербуржцев выросли за первые два месяца 2021 года на 7,3 %.В январе и феврале зарплата горожан увеличилась на 7,3 %, у жителей Ленобласти — на 5 % по сравнению с прошлым годом, сообщают «Невские новости». Средняя зарплата в городе на Неве выше, чем в стране, на 36,6 %. Она тут более 50 тыс. рублей. Реальная зарплата в январе и феврале в Петербурге выросла на 2,%, а в области — на 0,5%.

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В Петербурге на 1 мая вывесили сербский флаг вместо российского триколора
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