Зарплаты петербуржцев выросли за первые два месяца 2021 года на 7,3 %

Средняя зарплата в городе на Неве выше, чем в стране, на 36,6 %. Фото: pixabay

Средняя зарплата в городе на Неве выше, чем в стране, на 36,6 %. Фото: pixabay

В Северной столице и Ленобласти в первые месяцы нынешнего года увеличили зарплаты, сообщает Петростат.

В январе и феврале зарплата горожан увеличилась на 7,3 %, у жителей Ленобласти — на 5 % по сравнению с прошлым годом, сообщают «Невские новости».

Средняя зарплата в городе на Неве выше, чем в стране, на 36,6 %. Она тут более 50 тыс. рублей. Жители Ленобласти получали на 4% меньше, чем в России. Реальная зарплата в январе и феврале в Петербурге выросла на 2,%, а в области — на 0,5%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе между Москвой и Петербургом образовалась очередь на заправку. Пробка образовалась сегодня на трассе Москва-Петербургу автозаправки в районе поселка Чудово. Водители простояли в ней несколько часов. Водители создали большую очередь в ожидании заправки.