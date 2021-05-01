На трассе между Москвой и Петербургом образовалась очередь на заправку

Тем, у кого заканчивалось топливо не оставалось выбора, другая заправка далеко. Фото: pixabay

Тем, у кого заканчивалось топливо не оставалось выбора, другая заправка далеко. Фото: pixabay

Пробка образовалась сегодня на трассе Москва-Петербургу автозаправки в районе поселка Чудово. Водители простояли в ней несколько часов.

Водители создали большую очередь в ожидании заправки, сообщает АБН. Тем, у кого заканчивалось топливо не оставалось выбора, другая заправка далеко.

Люди предположили, что пробка связана с началом дачного сезона. Кто-то решили, что виноваты москвичи москвичи, которые едут в Северную столицу на майские.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербурге будет до +10 и без осадков. Подует слабый переменный ветер. В ночь на 2 мая немного подморозит — температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Синоптики прогнозируют, что атмосферное давление в воскресенье особо не изменится.