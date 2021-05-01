В воскресенье в Петербурге будет до +10 и без осадков

Днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Фото: Pixabay

Днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Фото: Pixabay

Неделя в Северной столице завершится прохладной и сухой погодой. Ночью прогнозируются небольшие заморозки.

Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В воскресенье, 2 мая, погода будет без существенных осадков. Подует слабый переменный ветер.

В ночь на 2 мая немного подморозит — температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов.

Синоптики прогнозируют, что атмосферное давление в воскресенье особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мокрый снег и заморозки обещают Ленобласти в воскресенье. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет переменным и слабым.