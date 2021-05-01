Мокрый снег и заморозки обещают Ленобласти в воскресенье

Мокрый снег и заморозки обещают Ленобласти в воскресенье
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

Погода в воскресенье, 2 мая, в Ленинградской области будет пасмурной. Ночью ожидаются заморозки до -6 градусов.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая в регионе установится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. Ветер будет переменным и слабым.

В ночь на воскресенье в Ленобласти похолодает до +1…-4 градусов, в отдельных районах температура составит -6 градусов. Днем будет значительно теплее, ожидается от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вильфанд назвал регионы России, которые ждет потепление на майские праздники. Вильфанд отметил, что северянам в праздничные дни повезло.

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