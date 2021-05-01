Вильфанд назвал регионы России, которые ждет потепление на майские праздники

Вильфанд назвал регионы России, которые ждет потепление на майские праздники
В северные регионы придет по-настоящему жаркая погода. Фото: pixabay

Жителей северных регионов России ждут сюрпризы от погода в майские праздники, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в северные регионы придет по-настоящему жаркая погода для мая на этой территории страны, передает «Парламентская газета».

Вильфанд отметил, что северянам в праздничные дни повезло. К примеру, в Ямало-Ненецком автономного округе столбики термометров покажут значения, на 10-12 градусов превышающие норму. «Правда, там нормы очень низкие, и дневные температуры будут в районе нулевой отметки», — добавил специалист.

Почти летняя погода ждет жителей юга европейской части России. Тело в частности придет в Краснодарский край, Крым, Ставрополье и на Черноморское побережье. В этих регионах ожидается жара до +24 градусов.

Хорошая погода будет и на юге Западной Сибири, в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области.

В центре европейской России погода на праздниках будет неустойчивой: 1 мая закончится дождь, 2 мая будет до +15 градусов, 3 мая вернутся осадки и усилится ветер, а 4 мая похолодает на 6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о прохладной погоде в начале мая.

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